Eleições municipais vão definir sucessão de Gladson em 2026

A direita, que ganhou destaque com o surgimento do bolsonarismo nas eleições de 2018, poderá ter dificuldade em manter a unidade até 2026. O resultado das eleições municipais poderá revelar uma nova configuração do quadro sucessório.

O senador Alan Rick (União Brasil) lidera em todas as pesquisas de opinião pública. A vice-governadora, Mailza Assis (PP), que deve assumir a vaga do governador Gladson Cameli, reafirmou várias vezes sua intenção de concorrer, mesmo não apresentando bons resultados nas avaliações dos institutos.

Há quem aposte que o prefeito Tião Bocalom (PL), vencendo a eleição, se credencia para também disputar o governo em 2026 deixando a prefeitura aos cuidados de Alysson Bestene (PP). Marcus Alexandre poderá levar o MDB e aliados a um novo patamar em 2026.

O presidente da Apex, Jorge Viana (PT), pontua bem para o governo. No entanto, é conhecido que ele é pré-candidato ao Senado. A eleição para governador em 2026 se desenha incerta, com a direita podendo ir para o pleito dividida, enquanto a esquerda não tem ainda um nome palatável para entrar na disputa eleitoral.

“Se você está totalmente perdido, siga o burro mais velho”. (Série “Turbilhão” – Netflix)

. A disputa para o Senado parece favorecer a combinação Gladson Cameli/Márcio Bittar.

. Contudo, a situação para o governo é mais complexa.

. A propósito da PEC da anistia das “moagens” dos partidos e candidatos nas eleições:

. O Brasil já teve oito Constituições; a atual já é a 9ª.

. A 1ª – Constituição de 1824 (Brasil Império);

. A 2ª Constituição de 1891 (Primeira República);

. A 3ª – Constituição de 1934 (Segunda República);

. A 4ª Constituição de 1937 (Estado Novo);

. A 5ª Constituição de 1946 (República de 1946);

. A 6ª Constituição de 1967 (Regime Militar);

. A Constituição atual, de 1988, é a 9º, chamada de “Constituição Cidadã”.

. No dia cinco de março passado, o Brasil completou 200 anos da primeira Constituição.

. Os Estados Unidos só tiveram uma Constituição em mais de 230 anos.

. Acredite se quiser:

. Atualmente o Congresso brasileiro está propondo uma Emenda à Constituição (PEC) para anistiar irregularidades feitas em eleições passadas.

. Anistia, ampla, geral e irrestrita aos partidos que cometeram crimes eleitorais!

. Ninguém se espante se em breve tivermos uma nova Constituição, já que a atual vem necrosando faz tempo.

. Houve um tempo em que as pessoas pegavam dinheiro emprestado nos Bancos e depois se juntavam para ir protestar na frente das agências exigindo anistia das dívidas.

. Esse país é uma mãe!

. Estudando Direito, Macunaíma??

. “Estou cursando a faculdade por correspondência” …

. Não é correspondência, meu amigo, é Ensino a Distância (EAD); correspondência foi aquele curso que você fez na década de 70 para ser Detetive Particular, promovido pelo Instituto Universal Brasileiro, com o professor Bechara Jack.

. Indo pra faculdade todos os dias não aprende, imagine cursar Direito a distância!

. O material de estudo vinha pelo correio, demorava um mês para chegar…

. “Coisa do arco da velha”!

. Mas a vida era bem melhor, mas tranquila, mais agradável do que atualmente.

. “Saudosismo”?

. Chame como quiser!

. Bom dia!