ACORDO ASSINADO Gladson e associação comercial firmam parceria para realização da Expoacre 2024

Em um encontro significativo para o desenvolvimento econômico e social do Acre, o governador Gladson Cameli assinou na tarde desta terça-feira, 16, em Rio Branco, um acordo de cooperação entre o governo do Estado e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) para a realização da Expoacre 2024.

A feira, marcada para ocorrer de 31 de agosto a 8 de setembro no Parque de Exposições Wildy Viana, na capital acreana, é reconhecida como o maior evento do estado, reunindo expositores de diversas áreas e gerando negócios que impulsionam a economia local.Durante a assinatura, o governador Cameli destacou a importância da parceria público-privada para o sucesso do evento. “A Expoacre é um evento realizado pelo governo do Estado, mas conta com inúmeros parceiros. Essa cooperação fortalece as iniciativas políticas privadas, construindo pontes que aquecem nossa economia e geram empregos”, afirmou Cameli.

Questionado sobre as expectativas para a feira deste ano, Cameli renovou sua apreciação como fã incondicional do evento: “Estou muito otimista. Temos uma equipe dedicada e uma iniciativa privada que acredita no sucesso do estado. Não tenho dúvidas de que será um sucesso, gerando empregos e renda, além de posicionar o Acre como protagonista na economia”.

Setor privado animado

Marcelo Moura, presidente da Acisa, também expressou seu entusiasmo com a parceria: “Nossa associação presta esse serviço ao governo sem repasse de recursos públicos, contando com a arrecadação privada das empresas expositoras. Este é o maior evento do ano, com uma grande concentração de público, o que gera emprego e renda”.

Moura destacou a preparação da Acisa para a Expoacre 2024, afirmando que a partir de amanhã os interessados em expor já poderão reservar seus espaços. “A partir de amanhã, às 8 horas da manhã, nossa equipe estará disponível para receber os expositores na sede da associação comercial. Estamos contando com cerca de 500 expositores esse ano num espaço que é limitado. Então os interessados devem vir logo”, reforçou.

Termos do acordo

O acordo de cooperação assinado estabelece as diretrizes para a realização do evento, com o governo do Estado se comprometendo a fornecer toda a infraestrutura necessária, incluindo segurança e condições sanitárias, enquanto a Acisa será responsável pela administração dos espaços e pela prestação de contas.

A assinatura deste acordo marca um passo importante na preparação para a Expoacre 2024, reafirmando o compromisso do governo do Estado e da Acisa em promover um evento de grande relevância para a economia local. Com expectativas altas e uma equipe dedicada, a Expoacre promete ser um sucesso, trazendo benefícios significativos para a população do Acre.