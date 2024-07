Segurança Pública presta apoio aéreo para ação social em comunidade indígena de Mâncio Lima

Levando cidadania e segurança para o povo Nukini, às margens do Rio Moa, na fronteira com o Peru, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), percorreu 366 milhas (677 km) para prestar apoio aéreo no Projeto Cidadão na aldeia Isã, Terra Indígena Nukini, em Mâncio Lima. A ação foi realizada entre os dias 10 e 14 de julho.

O evento contou com uma equipe do Ciopaer, que fez o transporte de ida e volta de todas as equipes de suporte e realização da ação social, somando mais de 15 traslados, ficando à disposição para qualquer emergência.

O secretário de Segurança Pública em exercício, coronel Evandro Bezerra, destaca que o apoio aéreo da Segurança Pública é fundamental para garantir acesso aos serviços públicos. “O que levaria horas para chegar, se resume em minutos com o apoio do Ciopaer, sendo uma força fundamental para assegurar o direito da população aos serviços básicos de forma rápida e em todos os locais”.

O coordenador do Ciopaer e comandante da missão, coronel Sergio da Silva Albuquerque, explica que o apoio aéreo foi fundamental para o evento, que também contou com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Por se tratar de um território de difícil acesso, levaria 10 horas de barco para ir e 10 horas para voltar, com um barco com capacidade de, no máximo, 8 pessoas, sendo que a ação social contou com mais de 30 pessoas, onde foram realizados mais de 15 transportes aéreos”.

A ação cívico-social realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), em parceria com o governo do Estado, tinha como objetivo levar cidadania às populações mais distantes, assegurando o acesso rápido e gratuito aos serviços públicos.