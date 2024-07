Na Câmara, Ulysses faz duras críticas à segurança pública no Brasil

Segundo Coronel Ulysses (União-AC), do União do Acre, a negligência do governo na questão da segurança pública torna o País um narcoestado. O parlamentar sustenta que é responsabilidade da União combater o crime organizado por meio da Polícia Federal.

Coronel Ulysses avalia que, apesar dos esforços das polícias estaduais no combate ao crime, a violência tem aumentado no Brasil. O deputado acusa o governo federal de desviar o foco ao perseguir adversários políticos, em vez de concentrar esforços na segurança pública.

Por Agência Câmara