Dezenas de panes envolvendo pipas na rede elétrica do Acre; o que fazer?

Empinar pipa é uma brincadeira divertida e muitas crianças aproveitam o tempo livre das férias escolares para brincar. Porém, se não for realizada em local adequado, a pipa pode enroscar na rede elétrica e causar a interrupção do fornecimento de energia elétrica e acidentes graves.

No levantamento realizado pela Energisa Acre, só em 2024, já foram registradas 31 ocorrências de pipas na rede elétrica no estado que impactaram o fornecimento de energia para cerca de 11 mil clientes. No mês de junho, foram registradas 11 ocorrências que impactaram 4,2 mil clientes.

A técnica de segurança da Energisa Acre, Mirian Moura, orienta que é preciso buscar um local adequado para que a brincadeira seja realizada de forma segura: “Em primeiro lugar os pais ou responsáveis devem direcionar a brincadeira para parques e campos abertos, longe da rede de energia elétrica, eliminando o risco choque elétrico para quem está soltando a pipa como também evitando interrupção do fornecimento de energia da região”, alerta.

Ainda segundo Mirian, as pessoas jamais devem tentar retirar as pipas presas na fiação e postes de energia elétrica. Em caso de interrupção de energia ou cabo partido, a recomendação é acionar a Energisa o mais rápido possível pelo 0800 647 7196.

“Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, equipados com todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica. O uso de materiais cortantes como linha chilena e o cerol, também não é indicado para pipas, já que pode provocar graves acidentes”, ressalta Mirian Moura.

Dicas de segurança com a rede elétrica

A Energisa orienta aos clientes que jamais soltem pipa próximo à rede elétrica e nunca tentem remover a pipa da rede elétrica. Você pode levar um choque elétrico. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, munidos de todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica;

– Não utilize materiais cortantes, como a linha chilena e o cerol, e não solte pipa próximo a ruas e avenidas. A linha pode ser perigosa para os condutores, causando, principalmente, acidentes com motos e bicicletas;

– Não empine pipa em dias de chuvas e relâmpagos;

– Alerte outras pessoas sobre o risco de soltar pipas sem os devidos cuidados. A conscientização é fundamental para reduzir transtornos e acidentes;

– Ao verificar pipas presas à rede elétrica, entre em contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento.