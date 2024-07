Visando proteger crianças de síndromes respiratórias, Educandário suspende visitas em Rio Branco

O Educandário Santa Margarida, que abriga crianças órfãs em Rio Branco, suspendeu visitas e atividades externas visando proteger bebês e crianças do avanço das síndromes respiratórias na capital. “Enquanto isso, incentivamos a comunidade a manter-se informada através dos canais oficiais do Educandário e a colaborar para que possamos garantir um ambiente seguro e saudável para nossos pequenos. Contamos com a colaboração de todos”, pediu a instituição, em nota.

A situação é de fato complicada na capital do Acre. Produzido pela Fiocruz, o mais recente Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira passada 11 de julho, informa que a circulação do vírus sincicial respiratório se mantém em valores expressivos de incidência e mortalidade por Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) nas crianças pequenas.

“O novo Boletim aponta que 10 das 27 capitais apresentam sinal de crescimento de SRAG tendência de longo prazo (últimas seis semanas) até a semana 27: Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Macapá (AP), Maceió (AL), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES)”, alertou a Fiocruz.

Relacionado