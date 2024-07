VÍDEO: Gravação captura momento exato em que homem dispara contra Trump; assista

Autor dos tiros contra Donald Trump, Thomas Matthew Crooks foi morto por agentes do serviço secreto logo em seguida | Bnews - Divulgação Reprodução/TMZ

Um vídeo do momento exato em que o franco-atirador dispara contra o ex-presidente Donald Trump foi divulgado, neste domingo (14), pelo veículo americano TMZ. Na gravação, o homem, identificado como Thomas Matthew Crooks, 20, aparece com com um fuzil AR-15.

Os tiros efetuados por Thomas gera uma confusão generalizada no local. O rapaz estava na cobertura de um prédio. Ele foi morto pelo serviço secreto logo após efetuar os disparos.

Um dos projéteis acertou Donald Trump na orelha. O ex-presidente foi retirado às pressas do palco e encaminhado para uma unidade de saúde.

No ataque, uma pessoa morreu. O caso é investigado como “tentativa de assassinato pelo FBI.

LEGENDADO. Vídeo do atirador revelado pelo TMZ. Parece que pessoas chamam ele pelo nome. pic.twitter.com/qUcAR6L3ue — 🏳️‍🌈🇮🇱🚩Shalom Barba (@MafinhaBarba) July 14, 2024

Fonte: BNEWS