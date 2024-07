Queda de meteoro ilumina céu no Nordeste do país e chama atenção da população

Pesquisadora do SGB Andrea Sander explica que fenômeno ocorre quando partículas sólidas entram na atmosfera em alta velocidade se tornam incandescentes

Uma “bola de fogo” cruzou o céu de cidades de Pernambuco, Piauí, Ceará, Paraíba e Bahia, na madrugada deste sábado (13), por volta de 0h10. O clarão durou poucos segundos e foi registrado por câmeras de segurança e pela população.

A pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil (SGB) Andrea Sander explica que esse fenômeno acontece quando essas partículas sólidas entram na Terra com grande velocidade e se tornam incandescentes à medida que vão atravessando as camadas atmosféricas, devido ao atrito.

“É bastante comum esses corpos não chegarem sólidos até a superfície. Eles realmente queimam completamente na atmosfera. Agora, determinar se esse corpo que entrou na atmosfera sobre o Piauí é um meteoro ou um meteorito só será possível caso se encontre o meteorito no local. Aí ele muda de meteoro para meteorito”, destacou.

Sander também informou que a população não corre nenhum risco com esse tipo de fenômeno, pois os meteoros são destruídos na atmosfera. E acidentes com meteoritos, que é quando esses meteoros atingem a superfície terrestre, são muito raros. “O clarão do céu no Piauí, até esse momento, é um meteoro”, disse.

O que são meteoros e meteoritos?

Um meteoro é um fenômeno luminoso que ocorre quando fragmentos de um corpo celeste entram na atmosfera. O atrito entre esse material sólido, que viaja em alta velocidade, e os gases atmosféricos faz com que ele se torne incandescente, deixando um rastro de luz no céu. Por essa razão, os meteoros também são conhecidos como estrelas cadentes. A maioria dos meteoros se desintegra antes de atingir a superfície da Terra. Os poucos que conseguem chegar ao solo são chamados de meteoritos.

Meteorito é um fragmento sólido, geralmente rochoso, proveniente do espaço, que atravessa a atmosfera e chega à superfície de um planeta ou lua. Esses fragmentos podem se originar de asteroides, cometas e planetas. Os meteoritos são classificados com base em sua composição: rochosos, ferrosos ou ferroso-rochosos.