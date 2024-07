Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 estão abertas

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o Instituto Abradee da Energia, ligado à Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) anunciam, nesta segunda-feira (15), o lançamento da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2024 com expectativa de alcançar mais de 200 mil alunos. A competição visa engajar estudantes de todo o país em atividades que promovam a eficiência energética e a sustentabilidade, além de incentivar a educação sobre o consumo consciente de energia. Este ano a ONEE terá a participação recorde de todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica do Brasil.

A edição de 2024 é coordenada pelo Instituto Abradee e viabilizada através dos recursos do Programa de Eficiência Energética gerido pela ANEEL. Estima-se que pelo menos 9,6 mil professores e 3,1 mil escolas participem da ONEE em 2024. As inscrições para estudantes do 8º e do 9º ano das redes pública e particular começam em 15 de julho e podem ser realizadas pelos professores das escolas por meio do endereço https://www.onee.org.br/.

Em agosto, começam as ativações educativas e, em setembro, os estudantes enfrentarão provas e dinâmicas, incluindo jogos voltados para a resolução de problemas relacionados à eficiência energética.

Prêmios e engajamento estão em jogo

Os participantes serão classificados e premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. Os melhores de cada estado serão convidados para uma cerimônia especial em Brasília, na sede da ANEEL, prevista para acontecer em novembro. Além da distribuição de medalhas, está garantida a entrega de um notebook para os primeiros classificados de cada estado. Os estudantes agraciados com medalhas de ouro, prata e bronze na ONEE estarão automaticamente classificados para a 2ª fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) do ano seguinte, sem a necessidade de participação na 1ª fase da ONC.

Sandoval Feitosa, diretor geral da ANEEL, reforça a importância da iniciativa: “Estamos entusiasmados com a edição de 2024 da ONEE. Nosso objetivo, ao tornar o projeto permanente no calendário de ações educativas, é justamente conscientizar as novas gerações sobre a importância do consumo consciente de energia, essencial para um futuro sustentável.”

Marcos Madureira, presidente da ABRADEE, destacou a participação recorde das distribuidoras de energia do país: “Após os primeiros anos do projeto, a Olimpíada de Eficiência Energética se consolida, em 2024, como uma iniciativa importante capitaneada pelas distribuidoras de energia dentro do Programa de Eficiência Energética. Temos um potencial enorme de conscientização sobre a essencialidade da energia elétrica e como ela pode influenciar o presente e o futuro desses jovens.”

Para o coordenador de Eficiência Energética do Grupo Energisa, Thiago Peres de Oliveira, a ONEE é uma parte importante do trabalho realizado com foco na temática. “A Energisa desenvolve ações contínuas para estimular o uso consciente da energia elétrica. Em 2024, iremos investir mais de R$ 69,5 milhões em projetos de eficiência energética. Eles são norteados pelos nossos compromissos de sustentabilidade, e mitigam impactos do negócio com olhar para o uso consciente de energia, água, resíduos e a redução de emissões. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vem fortalecer ainda mais as práticas sustentáveis com a participação de estudantes e professores que serão os multiplicadores desse conhecimento”, afirma.

A ONEE 2024 promete ser um marco na educação sobre eficiência energética no Brasil, unindo estudantes, professores e distribuidoras de energia em prol de um futuro mais consciente e sustentável.

