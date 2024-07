Homem é preso após dar socos em rosto de pit bull como forma de castigo; ASSISTA

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso neste domingo (14), após dar socos no rosto de uma cadela da raça pitbull. O caso aconteceu na cidade de Formosa, no Distrito Federal, e foi registrado em vídeo.

As imagens mostram quando o indivíduo ainda imobiliza o animal com o joelho e o agride. Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que havia ingerido bebida alcoólica e quis castigar o animal após ele ter fugido de casa.

O crime em questão aconteceu na noite de sábado (13), por volta das 22h. As equipes policiais teriam sido acionadas após a instituição “Amigo Cão” ver o vídeo da agressão circulando nas redes sociais.

As agressões foram gravadas por populares. Se indiciado, ele pode responder pelo crime de maus-tratos, com pena de até cinco anos de prisão. Atualmente, ele está recolhido no presídio local e está a disposição do Poder Judiciário.

Assista:

Veja momento em que homem dá socos no rosto de pitbull como 'castigo' pic.twitter.com/WBRz3on1xA — Tucumamidias4 (@Tucumamidias411) July 14, 2024

Fonte: BNEWS