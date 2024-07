Arraial Cultural de Rio Branco confirma programação; saiba mais aqui

O governo do Estado mais uma vez realiza o tradicional Arraial Cultural na Gameleira, em Rio Branco, de 16 a 21 deste mês, com atrações musicais, apresentação de quadrilhas, comidas típicas, brincadeiras e muita animação.

No último final de semana foram realizados os últimos preparativos para dar maior conforto e segurança à população e aos quadrilheiros no espaço do Calçadão da Gameleira. Dois palcos receberão artistas locais em todas as noites. As quadrilhas juninas que vão participar do Concurso Estadual também aproveitaram para fazer suas “marcações” no tablado instalado no local.

Segundo o presidente da FEM, Minoru Kinpara, as parcerias são fundamentais para o sucesso do evento, que já faz parte do calendário do Estado. “Estamos fazendo tudo com muito carinho para a nossa população que espera muito por este momento. O governador Gladson Cameli faz questão de incentivar esse concurso estadual de quadrilhas juninas, que é sempre um grande espetáculo. Temos a certeza que esse ano vamos superar o sucesso do ano passado”, diz Kinpara.

A estrutura montada vai abrigar uma variedade de opções de entretenimento, como a Arena dos Folguedos, a Barraca das Tradições, a Casa da farinha, o Quintal dos Quitutes e o Palco Saudade do Seringal, que dará espaço para as apresentações dos artistas locais durante dos seis dias de festa.

O concurso de quadrilha é o ponto alto do Arraial Cultural que, nesta edição, terá a participação de 15 quadrilhas, da Capital e do interior, nas categorias Casal Caipira, Casal Mirim e Casal da Diversidade. O grupo vencedor irá representar o Acre no festival nacional que este ano acontece em Brasília, nos dias 27 e 28 deste mês.

O envolvimento de toda estrutura do governo do Estado na organização vai desde à criação da identidade visual até à escolha dos trabalhadores que irão ocupar as barracas de comidas e de brinquedos infantis, além de priorizar a mobilidade, a legislação ambiental e a segurança no local.

A festa é organizada pelo governo do Estado do Acre e envolve toda a estrutura do poder Executivo estadual.

Programação da Arena dos Folguedos e Palco Saudade do Seringal

Dia 16 (Terça-feira)

18h – Grupo Harmonia;

19h – Abertura Oficial do Arraial Cultural 2024;

19h30 – Rodadas de bingo;

20h – Grupo Animadores do forró;

21h30 – Rodadas de bingo;

22h – Apresentação de Ricardo Moral.

Dia 17 (Quarta-feira)

18h – Grupo Hélio Melo;

19h30 – Rodadas de bingo

20h – Raízes da Terra;

21h30 – Rodadas de bingo;

22h – Forró Dantas.

Dia 18 (Quinta-feira)

18h – Apresentação de Assis Dantas;

19h30 – Rodadas de bingo;

20h Apresentação de Zé Jarina e banda;

21h30 – Rodadas de bingo

22h – Trio Furacão.

Dia 19 (Sexta-feira)

18h Grupo Estrela do Norte;

19h30 – Rodadas de bingo;

20h – Apresentação de Eduardo Safadão

21h30 – Rodadas de bingo;

22h Sandra Melo.

Dia 20 (Sábado)

18h – Grupo Caravana do Pecado;

19h30 – Rodadas de bingo;

20h – Pegada Prime;

21h30 – Rodadas de bingo;

22h – Ferdiney Ryos.

PROGRAMAÇÃO DAS QUADRILHAS