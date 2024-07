A presença de Mailza no debate nacional sobre os direitos da pessoa com deficiência

A vice-governadora do Acre e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, participou da abertura da quinta edição da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Brasília, neste domingo, 14.

A conferência é realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conad) e pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). A palestra magna do ministro do MDHC, Silvio Almeida marcou a retomada.

“Atualmente, o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, com idade superior a 18 anos. Dar assistência à essas pessoas não é uma obrigação somente política ou moral, é institucional. É um dever de todos nós”, disse Almeida.

O Programa Novo Viver Sem Limites, desenvolvido pelo governo federal, esteve em pauta durante o evento. O governo do Acre, por meio da SEASDH já desenvolve um plano de trabalha para aderir as ações propostas no âmbito do programa.

“Precisamos assegurar que as pessoas com deficiência tenham seus direitos garantidos, precisamos combater o capacitismo, e todas as formas de preconceito. Para além disso, temos uma preocupação grande com as pessoas que estão nesta condição e em situação de vulnerabilidade social e econômica. Aderindo ao novo Viver Sem Limites teremos meios de vencer muitos desses desafios”, enfatizou a vice-governadora.

O evento foi retomado após oito anos, e tem o objetivo de fortalecer a construção de políticas públicas inclusivas e assegurar o direito das pessoas com deficiência. O tema desta edição é “Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos da Pessoa com Deficiência”.

A programação segue até o dia 17 de julho, com palestras que estão divididas em cinco eixos temáticos. Para este encontro nacional foram realizadas mais de 400 conferências municipais, 27 estaduais e mais de 50 fóruns regionais, de onde saíram as pautas que serão abordadas durante os debates.

“Esta é luta árdua, mas recompensadora pelo direitos da Pessoa com deficiência no Brasil. Nós pessoas com deficiência empreendemos muita energia para enfrentarmos tantas barreiras, o que queremos é que esses esforços sejam retribuídos com a materialização dos nossos direitos em todos os territórios”, declarou a secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella.