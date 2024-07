A mobilização do Saneacre para enfrentar seca em todo o Estado do Acre

O governo do Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), está implementando uma série de ações visando prevenir uma eventual crise de abastecimento de água potável nos municípios do interior neste período de estiagem, com a possível repetição da seca prolongada registrada no ano passado.

Diretoria do Saneacre realiza visitas a comunidades periféricas do Juruá. Foto: cedida

Com esse objetivo, o presidente do Saneacre, José Bestene, passou a última semana em uma caravana, vistoriando as ações da autarquia em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Feijó. Contando com a participação da diretoria técnica, a caravana passou também por comunidades indígenas e vilas rurais no entorno.

Em Cruzeiro do Sul, Bestene reuniu-se com o prefeito Zequinha Lima para ouvir relatos sobre os impactos causados pela seca severa registrada no ano passado. “Ficou bastante clara nesta reunião a importância da parceria entre o Saneacre e as prefeituras para ampliar o acesso a água potável, alinhando ações”, ressaltou o presidente da autarquia.

Em Feijó, Bestene visitou obras executadas com recursos provenientes de emendas parlamentares do deputado estadual Marcus Cavalcanti, no valor de R$ 200 mil, e deputado federal Gerlen Diniz, no valor de R$ 100 mil. Os recursos garantem a extensão da rede de distribuição de água tratada do Saneacre em 5,4 km, alcançando mais 489 famílias de Feijó.

Bestene conferiu as obras de extensão de 498,30m de rede no Loteamento Pedro Dourado, em Feijó, onde 65 famílias são beneficiadas. O gestor foi acompanhado pelo prefeito Kiefer Cavalcanti e por Marcus Cavalcanti.

Saneacre realiza expansão da rede de distribuição em bairros de Feijó. Foto: cedida

O prefeito fez um pronunciamento agradecendo a parceria com o Saneacre e, particularmente, ao governador Gladson Cameli, pelo empenho da gestão no fortalecimento do saneamento básico do município.

Caminhando pelo canteiro de obras, Bestene ouviu reivindicações dos operários, concedeu entrevista na rádio de Feijó e disse que a ordem do governador é reunir forças de toda a equipe ligada ao sistema, para não deixar nenhum município sem água tratada.

Saneacre e Corpo de Bombeiros tratam de parcerias em Cruzeiro do Sul. Foto: cedida

Até quinta-feira, 11, a caravana do Saneacre percorreu três comunidades, realizando levantamento técnicos e registrando as demandas dos moradores. Além das comunidades, o Saneacre esteve presente em outras instituições públicas, como 4º Batalhão de Educação, Proteção Ambiental e Combate a Incêndio Florestal (BEPCIF) de Cruzeiro do Sul, para onde se planeja, em breve, a perfuração de um poço tubular profundo no local.

Uma comunidade com recurso já garantido é a do polo do Santa Luzia. Ainda na quinta-feira, 11, equipes técnicas do Saneacre estiveram no local, verificando as condições para atuação da autarquia.

O polo também será contemplado com a execução de um poço e a instalação de uma rede de distribuição, que atenderá mais de 30 famílias inicialmente. A ação conta com o investimento de R$ 400 mil, provenientes de emenda parlamentar de Gerlen Diniz.

Saneacre realiza levantamento técnico para a perfuração de um poço no polo Santa Luzia em Cruzeiro do Sul. Foto: cedida.

Outra ação de destaque é o sistema de cloração de poços em vários pontos de captação de Cruzeiro do Sul, com recurso de R$ 500 mil já na conta da empresa, destinados pelo deputado federal Coronel Ulysses, visando à melhora da qualidade da água distribuída por meios de poços no município, refletindo na saúde pública local.