VÍDEO: Motorista de carro de luxo bate em cinco veículos no semáforo

O motorista de um Audi causou um grave acidente ao colidir contra cinco veículos em um semáforo, na noite deste sábado (13), na cidade de Osasco, em São Paulo. Na ocasião, quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.

A situação aconteceu por volta das 23h30, na esquina da Avenida dos Autonomistas e da Rua Dona Primitiva Vianco. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) foram acionados para atender a ocorrência.

A Prefeitura de Osasco informou que os veículos Honda/Fit, Chevrolet/Celta, Hyundai/Tucson, Chevrolet/Montana e Chevrolet/Astra estavam parados no semáforo vermelho. Após a mudança do sinal para verde, os automóveis começaram a se movimentar, e um Audi que, segundo a gestão municipal, vinha em alta velocidade, perdeu o controle, bateu em uma mureta que divide as vias e colidiu contra os cinco carros.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a condutora do Audi e uma passageira, além de um casal que ocupava o veículo Montana. Eles foram encaminhados para o Hospital Antônio Giglio. Depois, o casal foi levado ao Hospital Regional. Ainda de acordo com a prefeitura do município, as duas ocupantes do Audi passaram por exames e tiveram alta.

“Na unidade de saúde, a autora confessou ter ingerido bebida alcoólica. A autoridade policial encaminhou a mulher ao IML para realizar o exame clínico de embriaguez, que está sob análise”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O motorista do Montana recusou atendimento médico e foi embora. A esposa dele sofreu ferimentos leves e foi liberada. Nos demais veículos não houve registro de vítimas.

