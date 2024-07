De acordo com levantamento mensal da Stone, que atua no ramo de máquinas de cartão, o comércio varejista em maio registrou queda do volume de vendas de 0,3% no comparativo mensal sazonalmente ajustado, após abril registrar queda similar de 0,3% (dado revisado, após divulgação inicial de queda de 0,5%2).

No Acre, houve crescimento de 0,4%, segundo o indicador Stone Varejo, desempenho que põe o Estado entre os 17 que registraram crescimento no volume de vendas do varejo.

Os Estados que mais cresceram foram o Maranhão, o Mato Grosso do Sul, Roraima e Pará, que apresentaram altas de 5,8%, 4,8%, 4,7% e 4,3%,respectivamente. Um destaque positivo foi a região Centro-Oeste, onde todas as unidades federativas registraram crescimento. Além da já citada alta no Mato Grosso do Sul, a região apresentou os seguintes resultados positivos: Goiás (2,5%), Mato Grosso (0,9%) e Distrito Federal (0,8%).

Entre os resultados negativos, destaca-se, mais uma vez, a região Sul,

onde todos os estados apresentaram queda do volume de vendas. A queda mais expressiva, contudo, foi registrada em Rondônia (12,2%), seguida por Alagoas (4,9%) e Amapá (4,2%).

