Revalida 2024/2: Nota de corte da 1ª etapa é de 86,659 pontos

ara serem aprovados na 1ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2024/2, os participantes precisam obter, no mínimo, 86,659 pontos de 150 e ter a documentação comprobatória de conclusão de curso aprovada nos termos do edital de prova.

A nota de corte foi divulgada nesta quarta-feira, 10 de julho, por meio do Edital n.º 116/2024, publicado no Diário Oficial da União (DOU). O resultado será equivalente à soma dos pontos nas provas objetiva e discursiva, sem a possibilidade de arredondamentos.

O estabelecimento da nota de corte refere-se ao processo no qual uma nota é determinada para a aprovação dos examinados. No caso do Revalida, essa nota é estabelecida por meio do método Angoff modificado, que consiste no julgamento do nível de dificuldade dos itens que compõem a prova por um grupo de especialistas – nesse caso, professores de cursos de medicina brasileiros e psicometristas integrantes da Comissão de Avaliação de Itens (CAI).

Aplicação – O Inep aplicará as provas no dia 25 de agosto, nas seguintes cidades: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Após a divulgação dos resultados individuais da 1ª etapa do Revalida 2024/2, somente os participantes aprovados poderão inscrever-se na prova de habilidades clínicas, cujas diretrizes, procedimentos e prazos serão publicados posteriormente em edital específico.

Cronograma – Revalida 2024/2 (1ª etapa):

Divulgação do Cartão de Confirmação da Inscrição: 30 de julho

30 de julho Aplicação: 25 de agosto

25 de agosto Envio da documentação comprobatória de conclusão de curso: 28 de agosto a 1º de setembro

28 de agosto a 1º de setembro Divulgação do gabarito e do padrão de resposta (versões definitivas): 1º de outubro

1º de outubro Resultado final da 1ª etapa: 25 de outubro

Revalida – O exame é composto por duas etapas (teórica e prática), que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). O objetivo é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional. A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira.

Confira o Edital n.º 116/2024

Confira o edital da 1ª etapa do Revalida 2024/2

Acesse o Sistema Revalida

Saiba mais sobre o Revalida