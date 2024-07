OInstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 10 de julho, o edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos destinados a brasileiros residentes no exterior (Encceja Exterior) e do exame para pessoas submetidas a Penas Privativas de Liberdade em países estrangeiros (Encceja Exterior PPL).

O Encceja é uma oportunidade para obter a certificação do ensino fundamental e médio.

A aplicação será realizada pelo Inep em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e com as respectivas representações diplomáticas do Brasil nos países em que haverá provas.

No caso do Encceja Exterior, Frankfurt (Alemanha); Bruxelas (Bélgica); Barcelona e Madri (Espanha); Boston, Miami e Nova Iorque (Estados Unidos); Paris (França); Amsterdã (Holanda); Roma (Itália); Hamamatsu, Nagoya e Tóquio (Japão); Lisboa (Portugal); Londres (Reino Unido); Genebra (Suíça) e Paramaribo (Suriname) terão aplicações.

Já no caso do Encceja Exterior PPL, as provas serão aplicadas em unidades prisionais das cidades japonesas de Nagoia e Tóquio; e na capital espanhola, Madri. A inscrição dos participantes na versão PPL do exame deverá ser realizada pelo responsável no Consulado-Geral.

Inscrições e aplicação – O período de inscrições será de 22 de julho a 2 de agosto (prazo que vale, também, para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social). Os procedimentos devem ser realizados por meio do Sistema Encceja Exterior, no caso do exame regular, e no Sistema PPL, no que se refere à versão para pessoas privadas de liberdade.

A aplicação do Encceja Exterior Regular será no dia 20 de outubro.

O Encceja Exterior PPL será aplicado de 21 de outubro a 1º de novembro.

O resultado final do exame será divulgado em 23 de dezembro.

Encceja – Realizado pelo Inep desde 2002, o exame possibilita a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar.

Com isso, o Encceja estabelece uma referência nacional de avaliação para esse público, tendo, uma relevância multidimensional para a educação brasileira.

O Encceja serve, ainda, de baliza à implementação de procedimentos e políticas para a melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos, além de viabilizar o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.

Acesse o edital do Encceja Exterior/Encceja Exterior PPL 2024

Acesse o Sistema Encceja Exterior

Acesse o Sistema PPL

Saiba mais sobre o Encceja