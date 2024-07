O caso ocorreu na manhã deste domingo, 14, depois do penúltimo dia do tradicional evento em Juazeiro do Norte. Um homem de 23 anos usou uma retroescavadeira para “abrir passagem” na saída do estacionamento da vaquejada.

A ação deixou várias pessoas feridas e ao menos sete carros e uma moto atingidos.

Segundo a TV Verdes Mares, o condutor foi preso; testes de perícia indicaram que ele estava embriagado.

Vídeo: