Fim do mundo, 11 de setembro: veja cinco profecias de Baba Vanga

A vidente búlgara Vangelia Gushterova, conhecida como “Baba Vanga” ou “Nostradamus dos Bálcãs”, que morreu há quase 30 anos, deixou uma série de previsões para o futuro.

Relembre algumas delas:

Data do fim do mundo

A profetisa teria previsto que o mundo acabará no ano 5079, como resultado de um evento cósmico de proporções “inimagináveis”. Porém, a extinção da humanidade começaria em 2025. Segundo Baba Vanga, haverá um grande conflito na Europa no próximo ano, levando a uma “grande redução” da população do continente.

Invasão russa na Ucrânia

Seria Putin? Em 1979, em entrevista ao escritor russo Valentin Sidorov, estudioso de temas místicos, ela teria dito que a Rússia viveria um momento de glória, enquanto um homem chamado Vladimir se tornaria o “senhor do mundo”.

Eleição de Barack Obama

Baba Vanga também teria “visto” um presidente norte-americano negro. Sua premonição se concretizou com Barack Obama, o 44º presidente dos EUA.

11 de setembro

“Irmãos americanos vão cair após um ataque com aves de aço”. Ao relatar uma premonição em 1989, a búlgara disse: “Horror, horror. Os irmãos americanos vão cair após um ataque com aves de aço. Sangue inocente será derramado”. Posteriormente, a declaração foi interpretada como previsão dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York.

Queda da União Soviética

Quando Mikhail Gorbatchóv se tornou secretário-geral do Partido Comunista soviético, em 1985, Vanga falou na queda da União Soviética. Mas, como confidente da elite comunista, ela compartilhava dessa previsão com alguns cientistas políticos que não tinham poderes premonitórios.

Quem foi Baba Vanga?

Baba Vanga (ou “Vó Wanga”) era uma vidente búlgara de origem pobre. Ela dizia ter começado a ter visões na adolescência e ficou mundialmente famosa depois que suas supostas premonições começaram a virar realidade.

A chegada do comunismo quis eliminar a mística cristã obscura. No entanto, a pressão do regime foi afrouxada nos anos 1960 e Vanga encontrou, então, uma protetora inesperada: Lyudmila Jivkova, filha do chefe de governo e do secretário-geral do Partido Comunista búlgaro. A partir disso, foi criado o “Instituto de Sugestionamento” em Sófia, que documentou as premonições de Vanga.

As palavras de Vanga não costumam narrar fatos com precisão, mas há muitos casos em que é possível relacioná-las a episódios específicos da história da humanidade.

Mais previsões. Embora seja cada vez mais difícil saber o que realmente afirmou, diz a lenda que ela também antecipou o desastre de Chernobyl, o dia da morte de Stalin e da princesa Diana, o tsunami de 2004 na Ásia, a saída do Reino Unido da União Europeia e os conflitos na Síria, no Líbano, na Nicarágua e no Chipre.

Ela, é claro, teria previsto a data de sua própria morte: em 1996. Mas, antes de morrer, disse ainda que haveria uma pandemia em 2022, causada por vírus da Sibéria. Suas previsões vão até o ano de 5.079, sempre marcadas por imagens e pela mística ortodoxa cristã.