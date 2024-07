Com shows de Murilo Huff, Manu Bahtidão e Raquel dos Teclados, programação da Expoacre Juruá é divulgada

Para quem se inscreveu e vai selar um romance, o quarto dia de Expoacre Juruá trará o casamento coletivo no dia 3 de agosto. No mesmo dia, ocorre a pesagem dos lutadores do Náuas Combat.

No quinto e último dia, 4 de agosto, o público vai prestigiar a cavalgada, prova de laço em duplas, encerramento do rodeio e show de Manu Bahtidão.

A 18ª edição da feira de agronegócios de Cruzeiro do Sul, a Expoacre Juruá 2023, movimentou mais de R$ 20 milhões. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) da cidade, um dos organizadores da feira, repassou os números na época.