Com mais de 1 milhão de reproduções, artista Laura Cândida traz show ‘Estações’ para Rio Branco

Estações. Este é o nome do espetáculo autoral que será apresentado pela artista Laura Cândida, dona de sucessos como ‘Jardim pra toda flor’. O show da cantora, que desembarca em Rio Branco pela primeira vez, ocorre neste sábado (13) e domingo (14) no Cine Teatro Recreio, no Segundo Distrito de Rio Branco, a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos de maneira on-line.

Laura Cândida, que já tem mais de seis anos de carreira, já percorreu estados como São Paulo, Bahia, Ceará, Santa Catarina, Distrito Federal e Tocantins, e performa músicas do seu catálogo artístico como “Folia de São João”, “Canto de gratidão”, “Primaverando” e “Nova Era”. O espetáculo traz momentos importantes da carreira, bem como composições sobre amor e natureza

Em 2023, somente na plataforma Spotify, a cantora teve suas canções reproduzidas mais de 1 milhão de vezes, alcançando 112 mil ouvintes em 110 países diferentes. Em 2024, lançou, com boa repercussão, nas Plataformas o seu show ao vivo ‘Estações’, gravado em Belo Horizonte, contando com a participação dos artistas Marcos Lessa, de Fortaleza, e Flávia Wenceslau, de Salvador.