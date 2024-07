Com início de reforma, feirantes são deslocados para estacionamento do Mercado Elias Mansour

Com o início da construção do novo Mercado Elias Mansour, no Centro de Rio Branco, os comerciantes que trabalhavam no local foram realocados para um novo espaço, onde poderão continuar realizando suas vendas. O local temporário, onde os feirantes ficarão durante a reforma, foi o estacionamento do mercado.

A mudança despertou diferentes reações nos comerciantes. Parte deles reclamou da diminuição das vendas, mas outros celebraram a mudança e a construção de um novo espaço. A obra está prevista para terminar em um ano e terá custo de R$ 30 milhões.

A feirante Zeneide Profeta viveu em feiras desde de que se entende por gente. O pai dela sempre a levava ao trabalho e hoje, ela ainda segue os passos dele. Somente no antigo Mercado Elias Mansour, ela passou 18 anos, e agora está em um novo local.

“A gente estava necessitando disso, um lugar limpo, um lugar mais saudável, mais sadio. Porque, na verdade onde nós estávamos não era o mercado municipal, era uma praça de alimentação e já estávamos muito sufocados”, avalia.

Zeneide não é a única que gostou da mudança. Maria Socorro também aprova a reforma, e destaca que a localização temporária é a que foi preferida pelos comerciantes.

“Não tenho o que reclamar, foi bom. Fiquei no lugar que eu quis, que a gente preferiu”, ressalta.