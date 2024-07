Acreano de 13 anos chama atenção na web com covers sertanejos: ‘Me vejo igual ao Gusttavo Lima’

Desde os 4 anos de idade, Henry Gabriel Nascimento sonha em conhecer seu ídolo: Gusttavo Lima. Não só isso, idealiza que por meio da música, pode ir muito longe e conseguir o almejado sucesso. O jovem, agora com 13 anos, posta seus vídeos cantando músicas de vários cantores sertanejos e chama atenção na cidade de Sena Madureira, interior do Acre, sendo convidado para diversos eventos na cidade.

Neste sábado (13), Dia do Cantor e Compositor Sertanejo, o g1 mostra a história do jovem que tem a história iniciada quando ele ainda pequeno e via o pai cantar na igreja e a mãe cantar em casa. Dessa forma, surgiu seu primeiro encanto com as canções e despertou nele o interesse pelo mundo musical.

O adolescente conta que sempre teve o apoio dos pais para seguir a carreira musical. “Minha mãe faz de tudo pra eu crescer na música, quando tem um evento ela vai atrás pedindo pra eu cantar, já recebemos muito ‘nãos’ mas seguimos em frente. Meu pai me apoia também”, afirma.

Nascimento narra que quando iniciou, não sabia tocar violão e isso era ruim para sua carreira, pois precisava depender de outras pessoas para se apresentar. Através do esforço conjunto dele com os pais, o adolescente conseguiu aprender o instrumento.

“Ela [a mãe] sempre quis que eu aprendesse a tocar violão, porque quando tinha evento que tinha que tocar, a gente ficava se humilhando pras pessoas tocarem pra mim e as vezes cobravam pra tocar, então ela disse: ‘vou lhe colocar em uma aula de violão’. Só que ela não tinha condições de me colocar, era muito caro a aula de violão. Teve uma vez onde nós ficamos sem alimentação porque ela tinha que pagar o moço da aula de violão, mas com fé em Deus e com muita dificuldade, eu aprendi a tocar”, declara.

Em sua cidade, que fica a 143 km de Rio Branco, capital do Acre, o jovem já participou de eventos realizados pela prefeitura, festas de datas comemorativas, barzinhos do município e festividades diversas, também participou de um programa de rádio. Agora diz que seu desejo é cantar em um programa de televisão.

De acordo com o adolescente, sua maior inspiração no mundo da música é o cantor Gusttavo Lima. “Me vejo no futuro igual ao Gusttavo Lima, fazendo muitos shows, fazendo turnê fora do Brasil também”, declara.

O garoto já começou a compor suas próprias músicas também no estilo sertanejo, e a primeira música fala sobre paixão entre um casal.