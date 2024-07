O Senac Acre oferece, de 15 de julho a 15 de agosto, aos seus alunos e ex-alunos a oportunidade de regularizar seus débitos em atraso com a instituição por meio do Mês da Conciliação Senac 2024. A iniciativa visa reduzir a inadimplência e oferecer condições especiais de pagamento para quem tem débitos com a instituição.

Os interessados em regularizar sua situação financeira junto ao Senac Acre, basta comparecer a uma das unidades da instituição de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó e Brasiléia, ou entrar em contato por telefone ou WhatsApp 3302-0210. A negociação é rápida e descomplicada.

O desconto de 100% dos juros/multas é válido para pagamentos à vista no boleto, cartão de débito ou crédito e no PIX. Para quem optar por parcelar o pagamento no cartão de crédito, a instituição oferece descontos decrescentes nos juros e multas.

A gerente financeira do Senac Acre, Débora Alencar, explicou que o diferencial desse ano é um parcelamento maior para quem optar pelo cartão de crédito. “Ano passado era apenas 5 vezes, esse ano podemos parcelar este em até 10 vezes no cartão de crédito de forma escalonada”.

Para quem optar por parcelar o pagamento no cartão de crédito, em no máximo 10 vezes, a instituição oferece descontos decrescentes nos juros e multas, conforme o seguinte: 2 a 6 vezes o desconto será de 90%; 7 vezes o desconto será de 80%; 8 vezes o desconto será de 70%; 9 vezes o desconto será de 60% e 10 vezes o desconto será de 50%.

Não perca essa oportunidade e aproveite os descontos exclusivos oferecidos para eliminar suas pendências financeiras de maneira vantajosa, com descontos significativos durante o Mês da Conciliação Senac.