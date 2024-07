O que Pedro Longo pretende? Astério Moreira descobriu e comenta

Pedro Longo quer servir ao Acre na Câmara

Astério Moreira

Publicado 12/07/2024

Publicado às 8:08 am

O deputado estadual Pedro Longo (PDT) pode ser o único representante da atual legislatura na Assembleia Legislativa com a intenção de representar o Acre na Câmara Federal. Ele se expressa, “Se a nossa população assim desejar, sinto-me preparado”.

Pedro Longo, que dedicou mais de 16 anos de sua carreira como magistrado em várias comarcas do interior e da capital, além de ter servido como diretor-presidente do Detran, tem dialogado com vários segmentos da sociedade para a construção de um mandato representativo.

Com seu vasto conhecimento e experiência, ele está pronto para contribuir representando o estado em Brasília. Atualmente, está comprometido em visitar os lugares mais remotos, incluindo aldeias e comunidades indígenas de diversas etnias com a intenção de conhecer profundamente os problemas que mais afligem a população.

“As pessoas se recusam a ouvir a verdade porque não querem ver suas ilusões e fantasias demolidas”. (F. Nietzsche)

. “Foi vingança”, desabafo da deputada federal Antônia Lúcia (Republicanos) sobre a denúncia que a torna inelegível.

. Mágoa e vingança são os principais combustíveis da política, para quem não sabe.

. Um candidato a vereador está propondo a leitura da Bíblia nas escolas; vai que um muçulmano sugere a leitura do Alcorão; um Espírita, a leitura dos Evangelhos Segundo o Espiritismo; e um ateu propor a análise da obra de Schopenhauer… é cada uma!

. O Desespero está batendo lá pelo Vale do Acre;

. Calma gente! É só uma eleição!

. Qual é a frase mais dita em uma campanha eleitoral, Macunaíma?

. “Eu prometo te ajudar se ganhar”!

. E depois da campanha…

. “Dor de barriga não só dá uma vez”!

. Três ex-deputados com fortes chances de comporem a próxima legislatura na Câmara de vereadores:

. Eber Machado, Neném Almeida e Jamyl Asfury!

. No caso do Joabe Lira, ele está apenas colhendo os frutos do que plantou ao longo da vida e não apenas como secretário municipal do prefeito Bocalom.

. Dois gargalos na gestão do prefeito Bocalom:

. Água e transporte público.

. A força-tarefa de apoio ao prefeito Zequinha (PP) desembarcou ontem em Cruzeiro do Sul para tentar salvá-lo de uma possível derrota.

. Manter nas prefeituras grupos políticos que já estão há vários anos feito sanguessugas é nocivo e antidemocrático.

. Não é o caso do prefeito Zequinha, faz favor!

. Bom dia!