É hoje! governo do Acre lança neste sábado (13) programa Saúde na Floresta

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado do Meio Ambiente e Saúde, realiza o lançamento do Programa Saúde na Floresta. A atividade, que terá início pela Floresta Estadual Antimary, ocorre em parceria com as prefeituras dos municípios Bujari e Sena Madureira no próximo sábado, 13.

O programa conta, ainda, com o apoio das secretarias de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e Educação (SEE), do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e das prefeituras dos municípios Bujari e Sena Madureira.

A ação ocorre na Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) da Floresta Estadual do Antimary, situada entre Bujari e Sena Madureira, cujo principal acesso ocorre pela BR 364, km 105, entrada pelo Ramal do Ouro, km 24.

Serão ofertados os seguintes serviços: doação de mudas, atividades do Circuito Ambiental – Educação Ambiental da Sema e do Imac, atendimentos de saúde com clínico-geral e medicina da família, entrega de medicamentos mediantes prescrição médica, atendimentos odontológicos e vacinação.

Primeira edição do Programa Saúde na Floresta vai ser realizada na Floresta Estadual do Antimary. Foto: Arquivo/Sema.

Para o governador Gladson Cameli, a integração das duas pastas para levar serviços essenciais é garantia de maior efetividade de implementação das políticas públicas de meio ambiente e saúde ao público que vive nas florestas.

“Com o programa Saúde na Floresta, o governo do Acre reafirma seu compromisso com a equidade e a justiça social. Estamos levando esperança e cuidados a quem mais precisa, respeitando e valorizando a riqueza cultural”, afirmou.

O programa tem como foco atender às comunidades das nove unidades de conservação estaduais, geridas pela Sema. Além dos serviços de saúde, vai ocorrer a distribuição de mudas de árvores frutíferas e nativas por intermédio do Viveiro da Floresta, entre outros serviços ofertados à população local.

A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, falou da importância da ação no sentido de oportunizar atendimentos às comunidades que vivem nas unidades de conservação do estado.

“Este programa inovador destaca a importância de um enfoque integrado entre as secretarias de Meio Ambiente e Saúde, mostrando que a proteção ambiental e o bem-estar humano caminham juntos. O Saúde na Floresta é um marco na promoção de uma vida mais saudável e sustentável para as comunidades da Amazônia”, disse.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, acrescentou que o programa é um marco significativo para a saúde pública do estado, especialmente às comunidades que vivem nas áreas mais remotas e de difícil acesso.

“Sabemos que o acesso à saúde é um direito fundamental de todo cidadão. No entanto, reconhecemos que, em muitas regiões, esse direito ainda enfrenta barreiras significativas. Com o Saúde na Floresta, estamos comprometidos em superar esses desafios, levando atendimento médico de qualidade diretamente às comunidades que mais necessitam”, finalizou.

Serviço

Lançamento do Programa Saúde na Floresta

Data: 13/07.

Horário: 8h às 16h.

Local: Ugai da Floresta Estadual Antimary, acesso pela BR 364, km 105, Ramal do Ouro km 24.