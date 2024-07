VÍDEO: Pescadores salvam peixe da morte após animal ficar entalada com outro

Ao tentar engolir uma iguana, um peixe ficou entalado, no Rio Araguaia. Com isso, um grupo de amigos registrou um vídeo do fato, ocorrido perto de Barreira do Campo (PA). O peixe aparece se batendo na água, com a ‘barriga’ inchada.

Considerado um ‘Pirarara’, o animal tinha cerca de um metro. De acordo com o empresário Eduardo Motta, o momento aconteceu durante uma reunião com amigos para acamparem, além de pescarem. O grupo é das cidades de Coromandel e Sete Lagoas, em Minas Gerais.

“A gente estava subindo o rio para chegar até o acampamento aonde íamos ficar. E perto do acampamento a gente avistou o peixe batendo, na beira do rio. Quando fomos ver o peixe tinha engolido a iguana quase do tamanho dele”, relatou em entrevista ao portal g1.

Veja:



Fonte: BNEWS