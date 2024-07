Vídeo: engasgada, bebê desmaia e é salva por PMs em batalhão; confira o vídeo

Um vídeo mostra o momento em que policiais militares do 24° Batalhão salvam um bebê de 6 meses, que estava engasgado com leite materno. O fato aconteceu no Posto da Policia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Varjão após os pais da criança levarem a filha às pressas pedindo ajuda, na tarde desta sexta-feira (12/7).

Segundo a PMDF, a criança foi levada pelos pais já desfalecida e apresentava obstrução de vias aéreas. De imediato, os policiais militares Sd Nogueira, Sgt Mascarenhas e Sd G. Miranda realizaram as manobras de desobstrução e conseguiram reestabelecer os sinais vitais do bebê.

Veja:

Posteriormente, a criança foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que prestou apoio após o salvamento. Quando a guarnição do CBMBDF chegou, a criança já estava respirando normalmente e interagindo.

A manobra Ovace consiste em um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores por corpo estranho, tipicamente alimentos ou brinquedos.