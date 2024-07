Quatro presos fogem do presídio de Cruzeiro do Sul e polícia promove buscas

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informou que houve uma fuga de quatro detentos, na madrugada desta sexta-feira, 12, do bloco 3, cela 322, do presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

“Por volta das 5h da manhã, durante ronda, um dos policiais penais percebeu pedaços de roupa no alambrado em torno do presídio. Em seguida ele acionou a equipe de plantão que verificou que parte da parede de uma das celas havia sido quebrada com a utilização do ferro de um ventilador, e confirmou a fuga dos quatro detentos”, diz o Iapen.

No momento, a Polícia Penal e as demais forças de segurança seguem em busca pelos fugitivos, segundo o órgão.

Lista com os nomes dos fugitivos:

1- Dhon Everton Dos Santos Martins;

2- Moisés Nascimento Cassiano;

3- Adelcivane Gomes de Azevedo;

4- Lucas Francisco da Rocha.

Marcos Frank Silva

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre