Pesquisa de mestrado detecta ‘Histoplasma capsulatum’ em morcegos no Acre

O egresso do mestrado em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia, da Ufac, Jhonatan Henrique Lima da Rocha, apresentou, em reunião com instituições de saúde, os resultados do seu trabalho “Detecção de ‘Histoplasma capsulatum’ em Morcegos (Mammalia: Chiroptera) no Município de Rio Branco, Acre, Amazônia Ocidental”. A exposição ocorreu em 25 de junho, no auditório da Unidade de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária, campus-sede da Ufac.

O objetivo dessa reunião foi tratar da detecção pioneira do ‘Histoplasma capsulatum’, que é um fungo presente na natureza, de caráter saprofítico e potencialmente zoonótico nunca notificado no Estado do Acre e agora detectado em populações de morcego. Esse fungo tem interesse público por estar relacionado a doenças em seres humanos e em animais, causando a histoplasmose, doença infecciosa sistêmica de origem fúngica, conhecida como doença das cavernas, que ataca o sistema respiratório, com sintomas como tosse, fadiga, febre, dores de cabeça e no peito.

Os morcegos atuam como reservatórios desse fungo, colaborando com sua dispersão pelas fezes, as quais são utilizadas como fonte nutritiva para manutenção do fungo no meio ambiente. A infecção ocorre pela inalação de esporos fúngicos presentes no ambiente. Seres humanos, animais domésticos e silvestres são susceptíveis à infecção, uma vez que a temperatura corpórea favorece os mecanismos de ação do patógeno.

“Apesar da importância da doença para as regiões tropicais, dados epidemiológicos ainda são escassos na maioria dos Estados brasileiros”, disse a orientadora da dissertação, Tamyres Izarelly Barbosa da Silva. “Compreender os aspectos epidemiológicos e patogênicos se faz fundamental para implementação de medidas de prevenção e controle.” Por isso ela ressaltou a importância da presença das instituições de saúde e vigilância sanitária na reunião.

Estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretarias de Saúde do Estado e Município, Departamento de Controle de Zoonoses, Laboratório Central de Saúde Pública, Parque Ambiental Chico Mendes, 4º Batalhão de Infantaria de Selva (Círculo Militar) e coordenadores do curso de Medicina Veterinária e do Parque Zoobotânico da Ufac.