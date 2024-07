OPORTUNIDADE Acre abre seleção para estágio no Governo do Estado

O governo do Acre lançou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 12, dois editais visando a concessão de estágios para estudantes de diversas áreas. Esses editais são oportunidades para aqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho e ganhar experiência prática em suas áreas de estudo. Aqui estão os detalhes essenciais sobre os processos de inscrição e participação nos editais:

Edital Nº 03/2024 – Lidera Estágios

Inscrições:

– As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, no site: https://lideraestagios.com.br, de 16 de julho de 2024 até as 12h (horário de Brasília) do dia 31 de julho de 2024, incluindo sábados, domingos e feriados.

O candidato deve acessar o site, preencher seus dados pessoais e escolares, e fazer o upload dos documentos necessários. Apenas uma inscrição por candidato será aceita.

Requisitos para inscrição:

– Estar matriculado e cursando os cursos previstos no item 1.1 do edital;

– Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino que possua convênio vigente com a Lidera Estágios;

– Não ter realizado estágio por período superior a 18 meses no mesmo órgão, exceto no caso de pessoas com deficiência;

– Estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, com as obrigações militares.

Documentos necessários:

– Informações pessoais e acadêmicas precisas;

– E-mail e CPF válidos para garantir a comunicação durante o processo seletivo;

– Declaração étnico-racial, caso se inscreva como cotista.

Acompanhamento do Processo:

– Os candidatos devem acompanhar todas as publicações relacionadas ao processo seletivo no site da Lidera Estágios e no Diário Oficial do Estado do Acre.

Edital Nº 04/2024 – CIEE

Inscrições:

– As inscrições e o upload dos documentos serão realizados exclusivamente via internet, pelo site: https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, de 16 de julho de 2024 até as 12h (horário de Brasília) do dia 31 de julho de 2024.

– O candidato deve acessar o site do CIEE, clicar em “Inscrições abertas”, localizar o logotipo do governo do Estado do Acre e seguir as instruções para a inscrição.

Requisitos para inscrição:

– Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro com visto permanente no país;

– Ter no mínimo 16 anos na data de início do estágio;

– Estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino que possua convênio vigente com o CIEE;

– Não ter realizado estágio por período superior a 18 meses no governo do Estado do Acre, exceto no caso de pessoas com deficiência.

Documentos necessários:

– Informações pessoais e escolares válidas;

– E-mail e CPF que não poderão ser alterados após a inscrição;

– Nome social, se necessário, conforme Decreto nº 8.727, de 28 de abril de 2016.

Acompanhamento do processo:

– Os candidatos devem acompanhar todas as publicações relacionadas ao processo seletivo no site do CIEE e no Diário Oficial do Estado do Acre.

É fundamental que os interessados leiam atentamente os editais, certifiquem-se de atender a todos os requisitos e sigam corretamente as instruções para inscrição, além de acompanhar as publicações oficiais.