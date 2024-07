Governo divulga resultados preliminares de exames e perícias do concurso do Iapen

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgou o resultado preliminar dos exames médicos e toxicológicos, bem como das perícias médicas para candidatos a agente de Polícia Penal. As informações seguem o texto do Edital nº 001/2023 – Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023, e suas retificações.

Os candidatos considerados aptos nos exames médicos e toxicológicos foram listados na seguinte ordem: cargo, inscrição e nome em ordem alfabética. Os candidatos que foram considerados pessoas com deficiência também foram listados na ordem: cargo, localidade, inscrição e nome em ordem alfabética.

Período recursal

Os candidatos têm a oportunidade de interpor recursos contra os resultados preliminares dos exames médicos e toxicológicos e das perícias médicas. O período recursal será das 8h do dia 15 de julho até às 15h do dia 16 de julho de 2024. Os recursos devem ser enviados por meio do link disponibilizado na aba “Recursos“. O resultado da análise dos recursos será divulgado no mesmo site, na aba “Resultados“.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h, ou por e-mail: concurso@ibfc.org.br.