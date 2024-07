Defesa Civil interdita passarela Joaquim Macedo e parte do calçadão do Novo Mercado Velho, em Rio Branco

Para garantir a segurança das pessoas, a Defesa Civil do Estado, com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura, Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), e a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) deram início nesta sexta-feira, 12, à intervenção na Passarela Joaquim Macedo e parte do calçadão do Novo Mercado Velho, em Rio Branco.

O objetivo da intervenção é de impedir que o comprometimento da estrutura da passarela se agrave, até que um estudo técnico para a recuperação da passarela seja realizado.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, devido aos fatores naturais da cheia e seca do Rio Acre ocorridos em 2023 e este ano, houve uma movimentação do solo que abalou a estrutura da passarela e 270 metros do calçadão do Novo Mercado Velho.

“Nossa maior preocupação é com a segurança das pessoas, por isso a passarela vai ficar interditada o tempo que for necessário para que os devidos reparos sejam realizados”, declarou.

De acordo com o coronel Batista, a solução do problema será de médio a longo prazo devido à complexidade da movimentação do solo e da estrutura da passarela. “Iremos decretar situação de emergência para dar celeridade na contratação de empresas especializadas com geotécnicos e engenheiros de estruturas, para que seja feito um trabalho de inspeção mais minucioso e as devidas soluções”, informou.