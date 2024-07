Vídeo: Suspeitos roubam arma de militar da Marinha em assalto; veja

Um militar da Marinha do Brasil, de 52 anos, foi assaltado na noite dessa quarta-feira (10/7), enquanto estava com a família na rua Mecejana, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que quatro homens divididos em duas motos chegam e abordam o homem. Notando a chegada dos homens, o militar deita no chão.

Um dos suspeitos, ao revistar a vítima, percebeu a presença de uma arma e tomou posse. Um outro assaltante toma o armamento e mira em direção ao oficial.

Segundo apuração da TV Bandeirantes, o segundo suspeito, ao mirar para o militar, queria matá-lo, mas por conta de uma trava de segurança diferente da usual na arma não conseguiu prosseguir com os disparos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os assaltantes roubaram a arma do oficial da Marinha junto com alguns documentos pessoais e fugiram em seguida.

O caso foi registrado como roubo no 27°DP (Itaim Bibi). As investigações ainda seguem para esclarecer os fatos.