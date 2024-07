VÍDEO: Pré-candidato ‘leva sermão’ de padre por usar igreja como palanque político

O pré-candidato a prefeito de Uberlândia (MG), Paulo Sérgio (PP), marcou presença em um um evento da igreja católica do município, no último domingo (7), e acabou chamando atenção de fiéis e do padre que ministrava uma missa no local.

Paulo, que é da base do atual prefeito Odelmo Leão (PP) , foi repreendido pelo padre por usar a religião como palanque político.

“Não adianta vir tirar foto na minha igreja em dia de festa. Queremos nos quatro anos que os senhores trabalham, que mostre suas verdadeiras faces”disse o padre.

O candidato não gostou de ouvir a repreensão do padre, e rebate dizendo que ele tinha um tempo maior que o sacerdote na cidade.

“Eu estou aqui há muitos anos, você chegou agora”, rebateu Paulo.

A igreja pode ser usada como palanque político?

Segundo a lei eleitoral, igrejas, templos, terreiros e demais espaços religiosos são classificados como “bens de uso comum”. Entram nessa lista locais em que a população em geral tem acesso, como cinemas, lojas, estádios e mercados – além dos espaços para propagação da fé.

É proibido veicular propaganda de qualquer natureza, seja exposição de placas, faixas, cavaletes, pinturas ou pichações. O mesmo vale para ataques a outros candidatos – a chamada campanha negativa. Fazer algum tipo de propaganda pode gerar multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

