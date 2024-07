Vem aí o grande mutirão de conciliação da Justiça do Acre. Saiba mais aqui

O Tribunal de Justiça do Acre promove de 15 a 31 de julho, em parceria com a Uninorte, Mutirão de Conciliação para ajudar estudantes e ex-estudantes na resolução de processos envolvendo débitos com a Instituição de Ensino Superior (IES). A ideia é que, por parte da IES, sejam concedidos maiores prazos, descontos e, no geral, condições mais favoráveis aos inadimplentes, para incentivar o encerramento dos litígios por meio de acordos.

As bases da ação foram lançadas quando o coordenador do Sistema de Juizados Especiais, desembargador Francisco Djalma, articulou reunião com representantes das empresas e instituições mais demandadas com o objetivo de sensibilizá-los para que façam mais acordos, ajudando a promover a cultura da conciliação no Acre.

Na ocasião, o desembargador Francisco Djalma sugeriu que as entidades deem aos litigantes condições de negociação mais propícias, levando em conta as previsões do Código de Defesa do Consumidor e a condição de hipossuficiência dos demandantes.

Uninorte: Campanha da Conciliação 2024

A Uninorte aderiu à ideia e idealizou a sua própria campanha interna, acompanhando o Mutirão do TJAC, juntando esforços com o Poder Judiciário acreano, para a promoção de acordos nos 1.500 processos envolvendo débitos com a IES pautados para a ação.

Para facilitar as atividades e proporcionar mais comodidade dos jurisdicionados, as audiências vão acontecer em em formato virtual pela plataforma Google Meet, a partir das 7 horas e devem se estender até a finalização das pautas diárias.

Para mais informações entre em contato com nosso Balcão Virtual, pelo WhatsApp: wa.me/68999883640.