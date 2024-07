Professora é agredida por casal após briga de trânsito; veja o vídeo

Uma professora foi vítima de uma agressão brutal por um casal após uma discussão de trânsito na noite da última sexta-feira (5), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. A informação é do portal G1.

As imagens, registradas por câmeras de segurança, mostram Diana Campos Lopes chegando ao seu prédio na Ribeira e ligando a seta para entrar na garagem. O carro do casal, que estava devagar na pista da direita, acabou sendo fechado pelo veículo de Diana, mas sem batida.

Enquanto Diana aguardava a abertura do portão, o casal parou o carro mais à frente e desceu. Eles arrancaram a vítima do veículo e a espancaram com socos e chutes. Ninguém interveio para conter a violência.

Após a agressão, o homem ainda acelerou o carro e arrastou Diana por alguns metros. A vítima, que sofreu diversos hematomas pelo corpo, olhos roxos, corte na boca e precisou ter a mão enfaixada, procurou a 37ª DP (Ilha do Governador) para registrar a ocorrência.

A Polícia Civil investiga o caso como crime de lesão corporal.