PF avança contra facção criminosa atuante no Vale do Juruá

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal e do Grupo Especial de Operações em Fronteira – GEFRON, desencadeou nesta quinta-feira, 11/7, a Operação Cerco II, com a finalidade de combater facção criminosa com ramificação no Acre.

Um mandado de busca e apreensão, expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Acre, foi cumprido na cidade de Mâncio Lima. O trabalho originou-se a partir do compartilhamento de informações entres as Forças Estaduais de Segurança Pública e a Polícia Federal.