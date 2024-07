“Virei Chefi”: Cão adotado pela PM é promovido a sargento; confira o vídeo

Animal que vivia nas ruas foi adotado por um policial lotado no 17º BPM, que fica na Ilha do Governador | Bnews - Divulgação Reprodução/Instagram

Animal que vivia nas ruas foi adotado por um policial lotado no 17º BPM, que fica na Ilha do Governador | Bnews - Divulgação Reprodução/Instagram

O cãozinho adotado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2018 foi promovido a sargento nesta quinta-feira (4). Oliveira, que era conhecido como ‘Cabo Oliveira’ na web, e vivia na rua, foi adotado pelo PM Cristiano Oliveira, lotado no 17º BPM, que fica na Ilha do Governador, na zona norte do Rio.

“Agora, sim, pessuau. Promovido a sargento! Virei chefi”, diz a legenda da publicação nos stories do animal.

No Instagram, ele acumula mais de 260 mil seguidores. Em uma publicação, ele aparece recebendo o brasão de terceiro sargento das mãos da tenente-coronel Cláudia Moraes.

Veja:

