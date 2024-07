Vídeo: onça-pintada captura e arrasta boto para devorá-lo em barranco; confira

Uma onça-pintada foi flagrada ao capturar um boto e arrastá-lo para fora da água do Rio Araguaia. As imagens foram publicadas neste domingo (7/7) pelo biólogo Leandro Silveira, fundador do Instituto Onça-Pintada.

Na cena, o felino puxa o animal aquático para um barranco e começa a devorá-lo. As imagens impressionantes chamaram a atenção nas redes sociais e, em apenas quatro horas de publicação, o vídeo já tinha mais de 20 mil curtidas no Instagram.

Um dos maiores predadores do Brasil, a onça-pintada já foi flagrada entrando na água para capturar outros animais. Em fevereiro deste ano, o Metrópoles mostrou o vídeo de um casal espanhol que registrou o momento em que o felino mergulha para caçar um jacaré. A cena ocorreu no Mato Grosso. O video chegou a 10 milhões de visualizações.

Em outro registro também é possível ver quando uma onça-pintada abocanha um jacaré pelo pescoço. Em apenas uma mordida, ela imobiliza o réptil e o leva para o meio do mato. O vídeo foi divulgado no X (antigo Twitter) e não tem registro de lugar e data. Veja:

Registro simplesmente SURREAL da nossa onça-pintada caçando um jacaré com extrema eficiência! 🤯 Respeitem a Rainha das Américas! 💁🏽‍♀️pic.twitter.com/VomuXSvfhC — Fernanda Rennó (@Fernanda_Renno) March 30, 2022

O Instituto Onça-Pintada é uma ONG dedicada a promover a conservação da espécie, tem sede em Goiás e desenvolve pesquisas na Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica.

Em agosto de 2022, o instituto chegou a ser multado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por suposta negligência.

Em dezembro do mesmo ano, no entanto, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) suspendeu as três multas ao concluir que a medida seria mais danosa aos animais do que manter a punição.