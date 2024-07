MEC realizará consulta para criação da Universidade Indígena

O Ministério da Educação (MEC) promoverá diversos seminários voltados à escuta dos povos indígenas. Durante cerca de dois meses, a pasta passará por 12 estados brasileiros para consultar essa parcela da população com a finalidade de subsidiar a criação, implementação e organização da universidade indígena. A iniciativa faz parte das ações do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n° 350 , de 15 de abril.

Universidade Indígena – A criação de universidades indígenas e outras instituições de ensino superior (multicampi ou polos) é uma demanda antiga dos povos indígenas. Por meio delas, esses povos teriam garantia de gestão e de recursos para sua consulta e participação, em todas as etapas do processo de construção do projeto, com recursos humanos e financeiros adequados para seu funcionamento e sua manutenção, priorizando a atuação dos indígenas em seu quadro institucional .

O pedido foi apresentado nas Conferências Nacionais de Educação Escolar Indígena (I e II Coneei), realizadas em 2009 e 2018. Essas são as instâncias máximas de consulta aos representantes dos povos indígenas e de espaço para proposições de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da Educação Escolar Indígena, em todas as esferas governamentais .

Cronograma – Os encontros serão realizados em todas as regiões do Brasil, entre os dias 5 de julho e 11 de setembro de 2024, conforme o cronograma abaixo :

Ordens dos Seminários Aglomeração de estados e regiões por seminário Local de realização do Seminário Regiões Data 1º Bahia, Sergipe e Alagoas Salvador – BA Nordeste 05 /07/202 2º Mato Grosso do Sul Campo Grande – MS Centro Oeste 11 /07/202 3 º Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte Recife – PE Nordeste 1 5 /07/202 4 º Ceará, Maranhão e Piauí Fortaleza – CE Nordeste 1 6 /07/202 5 º Amazonas e Roraima Manaus – AM Norte 22/07/202 6 º Amazonas Tabatinga – AM Norte 25/07/202 7 º Amazonas São Gabriel da Cachoeira – AM Norte 29/07/202 8 º Minas e Espírito Santos Belo Horizonte- MG Sudeste 01/08/202 9 º São Paulo e Rio de Janeiro São Paulo – SP Sudeste 02/08/202 10 º Mato Grosso Cuiabá – MT Centro Oeste 08/08/202 11 º 12 a 16 / 08 – Seminário no Encontro Nacional de Estudantes Indígenas -ENEI – UNB/Brasília 12 º Pará e Amapá Belém – PA Norte 23/08/202 13 º Pará e Tocantins Santarém – PA Norte 28/08/202 14 º Goiás e Tocantins Goiânia – GO Centro Oeste 29/08/202 15 º Acre e Rondônia Porto Velho – RO Norte 05/09/202 16 º Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Iraí (Terra Indígena) – Rio Grande do Sul Sul 11/09/202

Para mais informações ou dúvidas, é disponibilizado o e-mail : universidadeindigena@mec.gov.br .