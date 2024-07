“É um momento de celebração junto à população do Acre, onde todos têm a possibilidade de conhecer um pouco do nosso serviço”, declarou o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), coronel Charles Santos, na abertura da tradicional Corrida do Fogo, promovida neste domingo, 7, em Rio branco.

O evento é uma realização do governo do Acre, por meio do CBMAC e reuniu mais de 750 atletas civis e militares, se consagrando uma das maiores corridas do estado. Além disso, faz parte das programações do Jubileu de Ouro da corporação, que comemora em 2024, 50 anos de criação.

A aposentada, Lazara Couto, veio de Brasília apenas para participar da corrida, ela tem o projeto de correr em todas as capitais do Brasil. No Acre, ela escolheu a Corrida do Fogo para conhecer a capital, Rio Branco.

“Faltam apenas cinco capitais para eu correr. Cada corrida é muito emocionante porque eu conheço a região, fico no mínimo uma semana fazendo passeios, conheço vários atletas do Brasil inteiro, comidas, os costumes e como os atletas treinam e competem. É muito divertido e cultural. É a minha primeira vez no Acre e eu quero voltar outras vezes”, ressaltou Lazara.

A Corrida do Fogo foi organizada pela empresa Acre Running Eventos e teve percursos de 5km e 10 km nas categorias feminino e masculino, comunidade e militares. Na semana passada, a corrida foi realizada na cidade de Cruzeiro do Sul com grande participação popular.

O sargento Bruno Arryson, correu com a cadelinha Zaia, que faz parte do canil do CBMAC e está sendo treinada por ele para ocorrências com pessoas desaparecidas em desastres. Ele conta que a corrida é importante para o condicionamento físico dela. “ Uma das fases do treinamento dos nossos cães é o condicionamento físico, entre eles envolve a corrida, a natação, dentre outras atividades físicas”, afirmou.

O vencedor, na categoria comunidade, no percurso de 5 km veio de Tarauacá, Jean Freitas, que já está acostumado a participar de maratonas. “Minha participação em si não é apenas pela competição, mas também pela saúde, o pódio é consequência”, declarou.

Foram parceiros do evento: Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito (Ciftran), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), 7º Batalhão de Engenharia (7º BEC), e as empresas: Contém Vida, Sem Fronteiras, Tapiri Caça e Pesca, Hernandes Atacado e Distribuição, Yopro Danone, 220v Energy Drink, Minerale e Silvestre Santé.