Carro mais caro do Brasil? Bugatti único no país faz barulho nas ruas; veja

Sonho de consumo dos fãs de hipercarros, um Bugatti Chiron chegou ao Brasil. Trazido pela Paíto Motors – loja especializada em veículos exclusivos – o carro de cerca de R$ 50 milhões foi visto e registrado andando na Marginal Pinheiros em São Paulo, enquanto aparentemente fazia uma filmagem. O modelo da marca francesa foi importado para um cliente.

O que aconteceu

Um dos carros mais velozes e exclusivos do mundo teve sua primeira unidade chegando ao Brasil recentemente. Ele foi gravado andando na região do jóquei, na Marginal Pinheiros em São Paulo.

O cliente responsável pela compra é um empresário anônimo. Colecionador de carrões deste tipo, ele também possui uma LaFerrari – outro dos carros mais valiosos do Brasil.

O Bugatti Chiron foi fabricado entre 2018 e 2021, com apenas 500 unidades produzidas. Seu motor é um W16 de 8.0 litros que gera 1.500 cv de potência com torque de 163,3 kgfm em um câmbio automático de 7 marchas. Seu 0 a 100 km/h é de 2,5 segundos, com sua velocidade final ficando em 420 km/h.

O carro tem como sucessor o Bugatti Toutbillon, apresentado neste ano, com motor V16 híbrido de 1.800 cv.