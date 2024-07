Agentes são flagrados agredindo morador de rua com chutes e socos; assista o vídeo

Agentes da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo foram flagrados agredindo um morador de rua com chutes e socos na manhã de sábado (6), no centro da capital paulista. As imagens viralizaram nas redes sociais.

Um vídeo mostra três agentes abordando o rapaz, que resistiu e foi jogado ao chão. Ele foi alvo de diversos chutes e socos. Um outro guarda chegou a usar um cassetete para bater no homem, que tentou resistir novamente. Ele foi segurado por seis guardas e foi pisado.

Testemunhas se revoltaram com a abordagem violenta e começaram a gravar a cena. Ao perceber a gravação, um dos agentes apontou uma arma em direção às pessoas.

Em nota, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) informou que a GCM apura o caso e que poderá aplicar medidas disciplinares depois do resultado dessa apuração.

Fonte: BNEWS