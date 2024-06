Vídeo: entregador é agredido por PM com soco e golpes de capacete

Um entregador foi agredido com soco e golpes de capacete por um policial militar durante uma abordagem. O caso ocorreu no domingo (9/6), no bairro Alto da Balança, em Fortaleza (CE).

A ação foi registrada por testemunhas. Veja:

Nas imagens, o policial grita com o entregador após ele supostamente desobedecer uma ordem de parada. Em seguida, ele desce da moto e atinge a vítima com um soco no rosto

Na sequência, o agente retira o capacete do rapaz e o agride com golpes na cabeça usando o equipamento.

A viseira do capacete foi quebrada pelo policial durante as agressões devido à força das pancadas.

Entregador teria furado blitz

A Polícia Militar do Ceará informou em nota que “apoiava uma blitz da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na avenida Governador Raul Barbosa, bairro Aerolândia, quando um motociclista se evadiu da abordagem e foi alcançado na comunidade do Lagamar”.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) informou que foi instaurado um procedimento disciplinar investigativo para apurar os fatos no âmbito administrativo.