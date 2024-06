Conab participa da IX Edição da Eco Flores 2024 em Rio Branco

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) marca presença esta semana na IX Edição da Eco Flores 2024, evento internacional promovido pela Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol) em parceria com instituições locais. A feira teve início na quarta-feira (5) e segue até domingo (9), no Horto Florestal em Rio Branco, Acre.

Amanhã (7), a superintendente regional da Conab no Acre, Alessandra Ferraz Cavalcante, participará da Oficina Temática da Agricultura Familiar e Economia Solidária. Serão apresentadas as principais ações da Companhia relativas às políticas públicas em apoio ao pequeno agricultor, tais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa de Venda em Balcão (ProVB), a Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPMBio) e o Leilão Pra Você.

A 9ª edição da Eco Flores reúne 150 expositores do Brasil, Peru e Bolívia e conta com o apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete). Outras instituições apoiadoras são o Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/Sescoop) e a Rede Ecocidadania (Reaja).

O evento tem como objetivo promover e divulgar a construção e valorização das organizações de Redes Produtivas, por meio de políticas públicas de desenvolvimento sustentável em economia solidária, agricultura familiar, artesanato e artes nos países da tríplice fronteira. A Eco Flores busca valorizar as culturas regionais e a integração comercial de cadeias produtivas de base associativista e cooperativista.

A feira apresenta produtos e empreendimentos de diversos segmentos, como agricultura familiar, artesanato, jardinagem, alimentação, economia criativa, artistas plásticos, móveis, cerâmica e brinquedos.