Mãe de criança ‘içada’ por girafa em safári explica susto e rebate críticas de negligência: ‘Inesperado’

Uma família que passeava pelo estado americano do Texas passou por um susto no último sábado (1º). Enquanto aproveitavam o dia num safári, a pequena Paisley, de 2 anos, foi “içada” por uma girafa que a mordeu na blusa e quase conseguiu tirá-la do carro. Na ocasião, a menina e a mãe, Sierra Robert, alimentavam animais na caçamba de uma caminhonete, no Centro de Vida Selvagem Fossil Rim, na cidade de Glen Rose. A imagem do imprevisto viralizou nas redes sociais. Paisley saiu ilesa do caso.

O carro que vinha atrás da família registrou o momento em que a girafa se aproxima e ergue Paisley. A mãe reagiu imediatamente. Agarrou a criança enquanto ela era içada pelo animal, que então a soltou. O pai, que estava ao volante, gritou pela janela traseira para afastar o bicho.

— Olhei pela janela traseira e vi a girafa… e então ela [Paisley] subiu — disse Toten ao McClatchy News. — Meu coração parou, isso me assustou muito.

Veja: