A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) anunciou nesta quarta-feira, 5, a abertura de um processo seletivo simplificado para a contratação de colaboradores. O objetivo é preencher vagas imediatas e formar um cadastro de reserva para os cargos de Agente Administrativo, Recepcionista e Vigia, com oportunidades nas sedes de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O processo seletivo inclui duas etapas principais: análise curricular e entrevista pessoal. O edital do processo detalha a remuneração e os requisitos específicos para cada cargo, além de fornecer um cronograma completo com as datas de inscrição, divulgação de resultados e realização das entrevistas.

A validade do processo seletivo é de seis meses, com possibilidade de renovação por igual período. A OAB/AC destaca que não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos aos candidatos decorrentes do processo seletivo.

“Nosso compromisso é com a transparência e a publicidade de todas as nossas ações. Este processo seletivo é mais uma demonstração do esforço contínuo da nossa gestão em promover uma administração clara e acessível a todos,” afirmou o presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache.

A OAB/AC convida todos os interessados a participarem do processo seletivo, garantindo que todas as etapas serão conduzidas com imparcialidade e rigor técnico.

As inscrições iniciarão no dia 12 de junho de 2024. Fiquem atentos ao edital.

Clique aqui e confira o edital completo.