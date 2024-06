Bandidos tentam roubar carro em Bangu, são surpreendidos por viatura da polícia e trocam tiros; veja vídeo

Bandidos que roubavam um automóvel em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira foram surpreendidos. Eles não contavam que, três carros atrás, estava uma viatura da Polícia Civil, de onde desembarcou um agente, armado, e trocou tiros com os criminosos. Um suspeito foi baleado, enquanto os outros dois conseguiram fugir. Toda a ação durou menos de um minuto.

Veja o vídeo:

Uma câmera de segurança da Estrada da Água Grande registrou a dinâmica. Após o sinal de trânsito da esquina com a Avenida Ministro Ari Franco fechar, às 16h06, o carro prata com os criminosos parou: de dentro dele, dois homens armados desceram e renderam o motorista do veículo que vinha atrás.

No momento em que um dos criminosos assume a direção do carro roubado, o outro corre de volta para o carro em que chegaram, após avistar o policial civil correndo em direção a eles. Houve troca de tiros e um suspeito foi baleado, de acordo com a Polícia Civil. Testemunhas aplaudiram a atitude do policial. O carro em que o suspeito atingido estava ainda bateu num muro e ele foi socorrido para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha.

Segundo a corporação, uma equipe da Corregedoria-Geral se deslocava, quando presenciou o roubo. Dois bandidos conseguiram fugir. Agora, diligências estão em andamento para identificar e localizar os criminosos.