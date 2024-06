Estudantes de reserva de Rio Branco conhecem o Viveiro da Floresta: vivências

Estudantes de Rio Branco participaram, nesta terça-feira, 4, de uma visita guiada ao Viveiro da Floresta, como parte das atividades promovidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira, 5. A ação contou com a parceria do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor no Acre (Procon) e da Secretaria de Educação (SEE).

Mostrar a casa de sombra de mudas do viveiro aos alunos da Escola Estadual Ruy Azevedo, localizada na unidade de conservação Área de Proteção Ambiental (APA) do Amapá, é uma atividade educativa, que contribui para sensibilizar os estudantes sobre a importância do reflorestamento para a recuperação de áreas de floresta que foram degradadas.

“A educação ambiental é chave para inspirar esta geração e promover um futuro mais sustentável. Nosso viveiro é uma referência na produção de mudas e representa a importância de conservar nossa Amazônia e as ações contínuas de reflorestamento promovidas pelo governo do Acre”, afirma a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias.

A importância da ação foi confirmada pela aluna do 7º ano: “Gostaria de voltar sempre aqui, para aprender um pouco mais. Foi uma experiência muito boa pra mim”, afirmou Maise Emanueli.

A professora da Sala de Recursos Escola Estadual Ruy Azevedo, Iza Neide Santos da Silva, abordou os benefícios práticos da visita, como o contato dos alunos com as mãos no barro, o manuseio das mudas e todo o conhecimento adquirido.

“A atividade foi oferecida de forma inclusiva, já que hoje trouxemos vários alunos com divergências, e é de suma importância essa inclusão. Vê-los plantando, aprendendo como fazer as mudas, como se inicia o processo de uma árvore de grande e pequeno porte é importante, pois a inclusão é como uma semente, se bem plantada e irrigada, a tendência dela é dar frutos maravilhosos. Estamos muito gratos”, destacou a professora.

“Os alunos tiveram uma aula prática de semeadura das espécies aricá e jatobá, além da visitação a toda a estrutura do local”, conta a coordenadora do Viveiro da Floresta, Tayna Neri, que conduziu a visita guiada e uma tarde de vivências. Os alunos conheceram como são cultivadas as mudas, a tecnologia utilizada e a importância de cada espécie para o meio ambiente.

Consumo consciente e sustentável

Como parte da programação, o Procon-AC realizou o jogo Caminho do Consumo, sobre educação financeira e consumo consciente, com a presença do mascote do órgão, o Proconsu, que dá lições lúdicas ao público infanto-juvenil.

Conforme Sérgio Henrique Garcia, chefe da Divisão de Educação para o Consumo do Procon, a brincadeira pretende divertir e abordar de forma efetiva um tema denso, que é o consumo consciente e sustentável.

Na segunda-feira, 3, a Escola Estadual Ruy Azevedo recebeu o Circuito Ambiental da Sema, onde há a realização de atividades lúdicas: entre elas, o Tapete Caminhando pelo Acre, que apresenta uma trilha para ensinar curiosidades sobre as cidades do Acre e questões ambientais, uma exposição de vídeos e fotos, o jogo Teia da Vida e uma dinâmica sobre mata e roçado.

Viveiro da Floresta

No Viveiro da Floresta e Biofábrica Clones da Amazônia são produzidas mudas de diversas espécies nativas e frutíferas, como açaí, andiroba, buriti, banana, cedro-rosa, cupuaçu, eucalipto, café, ipê rosa, ipê amarelo, samaúma, sombreiro e urucum, entre outras. A capacidade de produção pode chegar a um milhão de mudas ao ano.

Esse montante é destinado às ações de fomento do Programa de Recuperação (PRA Acre), por meio de reflorestamento com Sistemas Agroflorestais (SAFs), atendendo também pequenos produtores rurais da agricultura familiar de maneira gratuita. As mudas são doadas para a recomposição de áreas degradadas e outras iniciativas de plantio.